Der Kameramann über sein künstlerisches Metier

Michael Ballhaus: Mit Licht kann ich zaubern

Für ein Drittel des Zeitraums, der die Filmgeschichte umfasst (es gibt Kino seit 1895), hat Michael Ballhaus für den Film gearbeitet. Vor seiner Kamera standen Stars wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro.

1153

dd47909209344b5aafb31e9160b8185d

mit-licht-kann-ich-zaubern-michael-ballhaus

False

True

False



2623640

None



http://d1dxvqgwsofldg.cloudfront.net/images/9_1153_1455284585.jpg

http://d1dxvqgwsofldg.cloudfront.net/images/9_1153_1455284587.jpg





Video anzeigen

Für ein Drittel des Zeitraums, der die Filmgeschichte umfasst (es gibt Kino seit 1895), hat Michael Ballhaus für den Film gearbeitet. Vor seiner Kamera standen Stars wie Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Jack Nicholson; er drehte mit Regisseuren wie R.W. Fassbinder, John Redford, Frank Coppola und Martin Scorsese. Er ist der berühmteste Kameramann Deutschlands. Nach einem besonders harten Drehtag berichtet er von seinen Erfahrungen. Was ändert sich für den Film in der digitalen Welt? Welche Besonderheiten des klassischen Films behalten ihr Potenzial in dieser neuen Umgebung?

Verwandte Themen

Beteiligte Personen

Michael Ballhaus